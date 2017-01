Previsão de um ano para qualificar o segmento gráfico

O Sindicato da Indústria Gráfica no Rio Grande do Sul (Sindigraf-RS) e a Associação Brasileira da Indústria Gráfica Regional Rio Grande do Sul (Abigraf-RS) cumprem os desafios do ano e iniciam 2017 com novas expectativas. Em meio a uma crise generalizada no país, o setor não ficou imune, mas saiu mais forte para os desafios do próximo ano. “Foi um ano para estar próximo do empresariado, foco da nossa primeira gestão. Agora assumimos mais uma gestão de três anos seguindo esse norte e incluindo novidades na pauta de capacitações”, destaca Ângelo Garbarski, presidente reeleito das instituições. As entidades planejaram suas atividades com base nos dados levantados por meio da pesquisa própria de satisfação e marketing, e das avaliações realizadas pelos empresários gráficos durante todos os eventos realizados ao longo do ano.

Em 2017, o Sindigraf-RS terá como foco a capacitação dos empresários gráficos na administração geral de suas empresas, principalmente em custos, preço de venda e patrimônio líquido. Serão realizados seminários, palestras e cursos, todos voltados à qualificação. Outra grande novidade será o lançamento de um livro com a história dos 75 anos do sindicato, o qual está em produção desde meados do ano. Sucesso em 2016, as caravanas para feiras do segmento permanecerão na agenda e já está prevista a primeira viagem do ano, que será para visitar a ExpoPrint Digital 2017, nos dias 17 e 18 de março, em São Paulo. Já a Abigraf-RS inicia a realização do 13º Prêmio Gaúcho de Excelência Gráfica, com cerimônia de entrega de troféus programada para o dia 28 de julho na FIERGS. Na mesma data, a entidade comemora 50 anos de atividade no Rio Grande do Sul. A Abigraf-RS é a primeira regional da Abigraf Nacional, que completou 50 anos em 2015.

