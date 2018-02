Previsão do tempo

Ar quente e úmido associado a um sistema de baixa pressão provoca instabilidade no início desta semana em Porto Alegre. Nesta terça-feira, há risco de chuva forte com altos acumulados. Nesta quarta-feira, chove em alguns momentos, mas ocorrem períodos de melhoria e a temperatura sobe à tarde. O sol aparece com nuvens no decorrer desta quinta-feira, mas ainda ocorrem períodos de nebulosidade.

