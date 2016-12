Previsão do tempo é de muito calor no litoral norte gaúcho na virada do ano

Segundo o Climatempo, a previsão para a virada do ano no litoral norte gaúcho é de muito calor. Em Capão da Canoa, na sexta-feira (30) e no sábado (31) há expectativa de chuvas, com temperaturas entre 33 e 36 graus. Já no domingo, os termômetros deverão chegar a 37 graus, porém sem chuva, dando uma trégua na segunda-feira (02), chegando a 31 graus. Já em Tramandaí, a temperatura mais elevada, na casa dos 35 graus, está sendo projetada para a sexta-feira (30) e para o sábado (31), com chuvas. No domingo, a média de temperatura permanecerá em 35 graus, mas já sem chuvas.

