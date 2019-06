Previsão do tempo: feriado será de frio e sol no RS

Nesta quinta-feira (20), uma massa de ar seco e polar avança pelo Rio Grande do Sul, trazendo o tão esperado frio. Com sol entre nuvens, o dia deve ser de tempo firme. Há chances de geada na Campanha e na Serra. A temperatura mínima será em São José dos Ausentes, na Serra, marcando 2°C. Já a máxima, de 23°C, ocorre em Teutônia, no Vale do Taquari. Na capital, a mínima é de 9ºC, com máxima de 18ºC.

O inverno inicia nesta sexta-feira (21) e já terá temperatura baixa durante a manhã, com predomínio de sol entre nuvens ao longo do dia. Há possibilidade de geada na Serra. Em Porto Alegre, os termômetros devem marcar entre 11°C e 21°C.

