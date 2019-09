Previsão do tempo: volta do frio e da chuva marcam o início da semana no Estado

O domingo (15) no Estado foi marcado por temperaturas altas e a predominância do sol. Porém, a semana deve iniciar com o avanço de uma frente fria pelo RS. A segunda-feira (16) deve começar com muita nebulosidade em boa parte das regiões do Estado. Temporais com raios e trovoadas podem ser registrados logo pela manhã no Oeste, assim como nas áreas centrais e no Sul gaúcho podem ocorrer volumes elevados de chuva.

De acordo com a Somar Meteorologia, o predomínio da nebulosidade faz com que as temperaturas não se elevem muito. Na Capital, a máxima deve ser de 24°C.

Já na terça-feira (17), a nebulosidade também deve predominar. Há chance de chuva a qualquer momento entre as áreas centrais e a Região Norte. O sol pode aparecer um pouco, mas as temperaturas não sobem muito. Na Região Sul e na Campanha, as instabilidades vão perdendo força e o tempo vai ficando firme, com o avanço de uma massa de ar seca e fria.

