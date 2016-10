Previsão é de chuvas e temporais no Estado

Novas áreas de instabilidade ganham força sobre o Sul do Brasil nesta terça-feira (11), associadas a um sistema de baixa pressão atmosférica que se intensifica entre o norte da Argentina e o Paraguai. Estas áreas de instabilidade devem atuar durante toda a semana provocando muita chuva nos três Estados.

No Rio Grande do Sul, as condições para chuva devem aumentar no feriado de quarta-feira (12), aumentando também o risco de temporais. Há previsão de chuva em toda a Região, e o mar começa a subir na costa gaúcha, com risco de vento moderado.

Uma frente fria avança no Estado a partir de quinta-feira e reforça as instabilidades. Há risco de temporais em todo o Sul, com chuva volumosa, o que pode causar muitos transtornos para a população.

Somente na sexta-feira as instabilidades começam a perder força sobre o RS, onde o tempo deve voltar a ficar firme em quase todo o Estado. Mas a melhora deve ser breve, e já no sábado as áreas de instabilidade podem se intensificar novamente sobre o Rio Grande do Sul e todo o Estado volta a ficar em alerta para tempestades com ventania e grande volume de chuva.

