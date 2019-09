PRF apreende 143 quilos de maconha na BR-386, em Seberi

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quarta-feira (18), 143 quilos de maconha na BR-386, em Seberi. O veículo onde estavam as drogas, um Gol prata com identificação do Paraná, seguia em direção a Porto Alegre. No mês de setembro, a polícia já confiscou cerca de quatro toneladas da droga neste trecho. Apenas nesta semana, essa foi a segunda apreensão no local.

Na noite deste domingo (15), a polícia apreendeu cerca de 2,75 toneladas de maconha que estavam escondidas em um caminhão carregado de milho. Na ação, agentes abordaram o veículo para verificação. A carga tinha origem do Mato Grosso do Sul e destino a Montenegro. Desde o início de 2019 as autoridades já encontraram quase 10 toneladas de maconha no trecho.

