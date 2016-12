A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na madrugada deste sábado (17), 40 quilos de crack e cocaína na BR-470, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.

As drogas estavam um Ford Ka, com placas de Foz do Iguaçu (PR), conduzido por um homem de 28 anos. Outro veículo, um Peugeot 307, dirigido por uma mulher de 43 anos, fazia apoio ao carro que transportava os entorpecentes.

As drogas seriam distribuídas na Região Metropolitana de Porto Alegre. O homem e a mulher foram presos por tráfico internacional de drogas.

