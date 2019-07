PRF apreende caminhão com brinquedos e armações de óculos irregulares

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão e um semirreboque com brinquedos e armações para óculos sem liberação para a circulação no país. Os itens sem desembaraço aduaneiro, que consiste em uma documento com a liberação pela alfândega para a entrada ou saída da carga, foram encaminhados à Receita Federal. O veículo, com placas de Santa Maria, foi abordado na BR 290, em Eldorado do Sul. O condutor era de cidadania uruguaia e afirmou estar trazendo a carga de Rivera (UY), e tinha como destino a capital. Deixe seu comentário: