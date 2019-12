Rio Grande do Sul PRF apreende mais de 300 mil maços de cigarros escondidos em carga de milho na BR-285

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

A apreensão ocorreu em Passo Fundo Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Policiais rodoviários federais apreenderam aproximadamente 300

mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai que eram transportados em meio a uma carga de milho em uma carreta na BR-285, em Passo Fundo, na noite de domingo (01).

Com base em informações do serviço de inteligência, os agentes abordaram o veículo, com placas de Garibaldi, que era conduzido por um homem de 40 anos. Conforme constava na nota fiscal, a carreta estaria carregada com 37 toneladas de milho.

Em meio aos grãos, foram encontradas diversas caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, avaliados em mais de 1,5 milhão de reais. O motorista foi preso em flagrante.

Com essa apreensão, a Polícia Rodoviária Federal superou a marca de 8 milhões de maços de cigarros irregulares recolhidos em 2019 no RS.

