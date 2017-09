PRF apreende mais de uma tonelada de agrotóxico contrabandeado do Uruguai

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (7), em Eldorado do Sul, uma carreta carregada com agrotóxico contrabandeado do Uruguai. A carga, que ainda está sendo contabilizada, já passa de 1 tonelada.

Policiais rodoviários federais abordaram o motorista da carreta na BR-290. Ele se deslocava da fronteira com o Uruguai em direção à Santa Catarina com o material proibido no Brasil. O homem, de 44 anos, disse aos policiais que desconhecia a carga que transportava, e que ganharia 12 mil reais para entregá-la em Santa Catarina. Ele e seu ajudante, de 37, foram presos em flagrante e encaminhados para a área judiciária local. A carreta e a carga foram apreendidas.

