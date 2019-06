PRF apreende quase 300 quilos de maconha e prende três por tráfico em Erechim

Uma apreensão de drogas da Polícia Rodoviária Federal impressionou pela quantidade. Nesta segunda-feira (17), os agentes apreenderam 299,5 quilos de maconha, na BR-480, em Erechim, no norte do Rio Grande do Sul.

Os três indivíduos que transportavam os entorpecentes foram presos. A operação da PRF atuou com auxílio do helicóptero do órgão e teve foco no enfrentamento a crimes transfronteiriços nas rodovias federais da região, utilizadas como rotas de tráfico de drogas.

Um automóvel e uma camioneta que viajavam próximos, com comportamento suspeito, conforme a PRF, foram abordados e constatado o crime de tráfico de drogas. Na camioneta, tripulada apenas pelo motorista, estavam os tabletes com as substâncias entorpecentes. Já no outro carro estava um casal que atuava como “batedor”, indo à frente e monitorando a ação da polícia.

Os três foram encaminhados para o registro do flagrante na Polícia Federal e posteriormente recolhidos ao presídio.

