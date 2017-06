PRF atende acidente com morte em Pelotas

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu um acidente com óbito na BR 116 km 529, no entroncamento com a BR 293, ocorrido na tarde desta sexta-feira (16).

Segundo levantamento preliminar da PRF, o condutor da motocicleta tentou realizar uma ultrapassagem em local proibido, não conseguiu terminar a manobra e bateu no canteiro central, caindo embaixo da carreta e sendo atropelado por ela.

O homem, de 23 anos, não possuía habilitação e a motocicleta estava com o licenciamento vencido. O condutor da carreta nada sofreu. Desde quarta, está é a terceira morte em rodovias federais gaúchas.

