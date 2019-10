PRF atende acidente grave na BR 472

Por volta das 4h30min da madrugada deste domingo (13), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi informada de um acidente ocorrido na localidade do Toro Passo, km 552 da BR 472, em Uruguaiana.

Conforme levantamento preliminar, houve uma colisão frontal envolvendo um Fiat/Palio de Uruguaiana, que seguia no sentido Uruguaiana-Itaqui, e um GM/Corsa, também de Uruguaiana, que seguia no sentido contrário. Foi necessário o auxílio do Corpo de Bombeiros para soltar o motorista do Pálio.

No Corsa havia três ocupantes, no Pálio, apenas o motorista. Todos os envolvidos seguem internados na Santa Casa.