PRF atinge mais de 2000 motoristas em ação educativa para motoristas profissionais no RS

Ao longo das últimas duas semanas, durante ações educativas, a PRF realizou palestras para mais de 2000 motoristas profissionais que transitaram por rodovias federais do RS.

A PRF realizou atividades de fiscalização de motoristas profissionais e atividades do cinema rodoviário junto a postos de gasolina e paradouros em diversos municípios, como Osório, Camaquã, Dom Pedro de Alcântara, Nova Santa Rita, ente outros, totalizando sete municípios.

A ação ocorreu em parceria com o programa Saúde na Estrada, promovido por um rede de postos de combustíveis. A empresa promove este evento sem fins lucrativos há mais de 12 anos no país, tendo como lema “cuide de sua saúde sem sair da estrada”.

As atividades promovidas avaliam diversos itens de saúde do condutor, como visão, colesterol, pressão, obesidade, e que são relevantes para a condução veicular segura, principalmente para motoristas de veículos de carga.

Os Policiais Rodoviários Federais integrantes do grupo de educação para o trânsito apresentaram palestras do cinema rodoviário aos motoristas participantes. A temática principal foi a segurança no trânsito, com ênfase para situações que podem acometer o motorista profissional como fadiga, sono, embriaguez e respeito às leis de trânsito.

Os agentes destacaram em suas explanações a importância da atenção e do respeito à legislação para a preservação da vida, um dos focos principais de atuação da PRF.