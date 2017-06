PRF atualiza situaÃ§Ã£o nas estradas na volta do feriado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informa a situação nas estradas federais do Rio Grande do Sul na volta do feriado. No momento há congestionamento em frente ao posto PRF Montenegro, devido ao estreitamento da ponte km 427 da BR 386. Há retenção de 3km, sentido interior.

Confira congestionamento na BR 386:

Na BR 290 – Freeway, entre o km 01 e o km 11, em Osório, o trânsito foi liberado pelo acostamento devido ao fluxo intenso de veículos.

Trânsito intenso também na volta da Serra Gaúcha pela BR 116, em Novo Hamburgo e do Sul do estado, pela BR 290, em Eldorado. A PRF recomenda manter a atenção nas estradas.

Comentários