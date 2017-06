PRF e Polícia Civil recuperam mercadoria e veículos roubados. Houve troca de tiros com os bandidos e um deles acabou morto no local

Uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e a DEFREC da Polícia Civil recuperou quatro veículos que haviam sido roubados na manhã desta segunda-feira (19) em um assalto a uma distribuidora de cigarros em Passo Fundo.

Na parte da tarde, os policiais receberam a informação de que os veículos e a carga de 70 caixas de cigarro estavam escondidos em um galpão localizado numa propriedade rural no interior do município de Gentil.

As equipes das polícias deslocaram para averiguar a denúncia e ao chegar ao local foram recebidos a tiros por uma dupla que estava fazendo a vigilância dos produtos roubados. Houve troca de tiros e um dos bandidos acabou baleado no confronto e morreu no local. O outro foi preso. Com eles foram apreendidos uma pistola e uma espingarda.

Os quatro veículos e a carga de de cigarros foram recuperadas e o local encontra-se isolado para realização da perícia. A polícia permanece em buscas nas imediações para tentar localizar o restante da quadrilha.

