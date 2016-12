PRF flagra caminhonete argentina transportando 12 pessoas em Lagoa Vermelha

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou uma caminhonete Chevrolet S10 emplacada na Argentina transportando 12 pessoas na BR-285, em Lagoa Vermelha, no interior do Rio Grande do Sul, na tarde deste sábado (24). A equipe realizava fiscalização da operação especial de Natal quando abordou o veículo.

Além do motorista, um cidadão argentino de 39 anos, estavam na caminhonete mais 11 pessoas, sendo cinco crianças menores de 10 anos, algumas delas transportadas na carroceria junto com a carga. A capacidade de lotação desse tipo de veículo é de cinco pessoas.

A família havia passado férias em Jaraguá do Sul (SC) e estava retornando ao seu país. Em razão das infrações terem sido flagradas em rota de saída do Brasil, a lei determina que o veículo fica impedido de prosseguir a viagem sem o devido pagamento das multas na rede bancária.

Como o motorista recusou-se a pagá-las, a S10 foi removida ao depósito credenciado do Detran até que o condutor realize a quitação dos débitos. As multas aplicadas pela PRF totalizaram R$ 912,33.

