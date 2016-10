PRF flagra crianças sendo transportadas junto com móveis no compartimento de carga de um caminhão na BR-386, em Montenegro

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou na manhã desta -feira (28), na BR-386, em Montenegro, um homem transportando quatro pessoas no compartimento de carga de um caminhão. Estavam no local três irmãos de 3, 12 e 13 anos e a mãe deles.

O veículo tem placas de Sombrio (SC) e também carregava móveis. Na cabine do caminhão, um menino de 1 ano, irmão dos demais, era transportado sem o dispositivo de segurança adequado.

A família estava se mudando de Sombrio para Cruz Alta e a mãe decidiu, com o consentimento do motorista, fazer o deslocamento dessa maneira. O condutor do caminhão, de 49 anos, foi autuado.

