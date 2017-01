PRF flagra dois motoristas de escolta embriagados na BR-290

Nesta quarta-feira (18), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordou, em momentos diferentes, dois condutores de escolta de carga excedente dirigindo sob influência de álcool. Os fatos ocorreram em frente à Unidade Operacional de Eldorado do Sul, na BR-290.

No primeiro caso, registrado pela manhã, um agente da PRF solicitou que o motorista realizasse o teste do etilômetro, cujo resultado apontou 0,13mg/L, configurando embriaguez do condutor profissional, de 56 anos. Ele confirmou ter bebido na tarde anterior.

Por volta das 16h30min, um caso semelhante aconteceu, porém o resultado apontado pelo teste foi de 0,33mg/L. O condutor, de 58 anos, pertence a mesma empresa de escolta da primeira ocorrência.

Os dois veículos escoltados transportavam vigas de concreto, cujo comprimento exige serviço especializado. Ambos os condutores tiveram suas CNHs recolhidas e a empresa providenciou outros motoristas para conduzirem os veículos e seguirem viagem.

