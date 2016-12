Polícia Rodoviária Federal multa mais de 2,5 mil motoristas por excesso de velocidade nas estradas federais gaúchas

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou, na e no (17), mais de 2,5 mil veículos trafegando acima da velocidade permitida em todas as rodovias federais do Rio Grande do Sul. Somente na Freeway, foram 1,9 mil autuações por excesso de velocidade.

Os casos mais graves foram o de quatro motocicletas a 170 Km/h em um trecho em que a velocidade máxima é de 100 km/h na BR-290, em Porto Alegre, e de um automóvel a 166 km/h em um local com fluxo de veículos intenso.

Além disso, um veículo atingiu uma moto na Freeway, deixando o motociclista ferido. O condutor do carro foi preso por estar dirigindo embriagado. As operações com radar móvel são realizadas diariamente pela PRF nas estradas federais, sendo intensificadas nos finais de semana.

Comentários