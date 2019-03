PRF prende caminhoneiro que dirigia sob efeito de cocaína na BR 285

Agentes da Policia Rodoviária Federal (PRF) prenderam no fim da tarde desta sexta-feira (22), um caminhoneiro que dirigia sob influência de cocaína , na BR 285 em Passo Fundo.

A PRF recebeu uma denúncia de que o motorista de uma carreta, com placas de Aurora/SC, dirigia de forma perigosa na rodovia, no sentido Mato Castelhano a Passo Fundo. O veículo foi abordado e foi constatado que o motorista apresentava comportamento alterado.

Os policiais localizaram no interior da cabine um prato de alumínio sobre painel, contendo uma bucha de cocaína e duas cédulas de dinheiro enroladas em formato de canudo. Parte do entorpecente estava espalhada no prato e outra porção já havia sido consumida. O bitrem estava carregado com cimento e transportava 57 toneladas.

O motorista, de 47 anos, foi multado por dirigir sob influência de substância psicoativa, cujo valor é de R$ 2.934,70 e acarreta a suspensão da habilitação pelo prazo de um ano.

