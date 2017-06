PRF prende em Eldorado do Sul um caminhoneiro que transportava bebidas importadas e outras mercadorias contrabandeadas avaliadas em R$ 500 mil

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na manhã desta segunda-feira (19), em Eldorado do Sul, um homem que conduzia uma carreta carregada com bebidas importadas e outras mercadorias que entraram ilegalmente no País. O valor da carga foi estimado em R$ 500 mil reais.

Policiais rodoviários e agentes da Receita Federal, que realizavam uma operação conjunta na BR-290, abordaram o caminhão, que se deslocava da fronteira com o Uruguai para Santa Catarina. Durante a fiscalização, verificaram que o veículo transportava grande quantidade de bebidas de diversas marcas e valores diferentes e sem o desembaraço aduaneiro.

O condutor da carreta, um catarinense de 47 anos, foi preso em flagrante pelo crime de descaminho. A carga e o veículo foram apreendidos. A importação ilegal de bebidas, além da sonegação de impostos, gera riscos à saúde do consumidor por fazer ingressar no País produtos sem origem comprovada e consequentemente de qualidade duvidosa, ressaltou a PRF.

