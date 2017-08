PRF prende indivíduo procurado durante policiamento na Expointer

Na manhã dessa terça-feira (29) uma equipe de agentes da Polícia Rodoviária Federal que fazia o policiamento ostensivo em Esteio por ocasião da Expointer prendeu um homem procurado pela justiça após uma abordagem de rotina.

A ação se deu durante fiscalização de um veículo CITROEN/C3. Em verificação aos sistemas policiais foi constatado um mandado de prisão em aberto contra o condutor do automóvel, um homem de 44 anos residente em Sapucaia do Sul com histórico criminal por tráfico de drogas.

A prisão, de caráter preventivo, foi efetivada junto à Delegacia de Polícia Civil de Canoas.

Compartilhe

Deixe seu comentário: