PRF prende integrantes de facção criminosa com armamento pesado na BR-290

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na madrugada desta segunda-feira (16), na BR-290, em Osório, dois homens foragidos e integrantes de facção criminosa que estavam em um automóvel roubado.

Durante ação de combate ao tráfico de drogas e armas, um automóvel Renegade desobedeceu ordem de parada dos agentes e fugiu em alta velocidade. As equipes da PRF acompanharam o veículo por mais de 19 quilômetros na BR-290. O criminoso tentou jogar o veículo contra as viaturas da polícia diversas vezes até pararem. Dois dos três ocupantes foram presos no local. O condutor correu para um matagal às margens da rodovia.

O veículo era clonado e foi furtado de uma locadora. Com eles havia dois fuzis cal.556, modelo AR-15, fabricados nos EUA com 154 munições, três pistolas 9mm com 170 munições, três uniformes completos da Polícia Federal, toucas ninja, colete balístico, três rádios comunicadores, um dispositivo luminoso utilizado em viaturas policiais e dois bloqueadores de sinal de rastreador veicular.

O terceiro criminoso está sendo procurado por equipes policiais na mata. Os presos e o armamento foram encaminhados à área judiciária.

Deixe seu comentário: