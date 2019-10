PRF prende quadrilha estrangeira com 150 kg de maconha em Seberi

Na tarde deste domingo (13), na BR 386, em Seberi, a PRF prendeu quatro paraguaios e um argentino que transportavam cerca de 150 kg de maconha. Os policiais realizavam operação de combate à criminalidade quando abordaram um automóvel Honda, com placas Argentinas. Durante a revista detalhada do veículo, os agentes encontraram um fundo falso no porta-malas, com vários tabletes de maconha.

Outra equipe da PRF abordou um Citroen, também com placas argentinas, que realizava o serviço de escolta para o Honda. Ele era ocupado por três pessoas, o condutor, um argentino de 48 anos e duas passageiras de 22 e 23 anos, ambas paraguaias.

Os presos afirmaram que receberiam US$ 1.000 pelo transporte da droga até o Uruguai. Os presos, a carga e os veículos foram encaminhados para a polícia judiciária para lavratura das prisões do flagrante.