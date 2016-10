Primavera Angus Show é neste domingo em Guaíba

O Núcleo Centro Litorâneo de Angus promove neste (23/10) o seu tradicional leilão Primavera Angus Show. Com adesão de sete propriedades de seis municípios (São Jerônimo, Tapes, Mostardas, Butiá, Arambaré e Montenegro), o remate de 2016 ofertará genética das cabanhas Santa Bárbara, Capão da Freguesia, La Cornélia, Refúgio, Silveira, Condessa e Fazenda São Jeronimo. Ao todo, serão negociados 40 touros e 50 fêmeas PO e PC, além de 90 fêmeas cruza Angus.

Segundo a criadora e proprietária da Cabanha Santa Bárbara, Carla Sandra Staiger Schneider, todos os touros que serão levados à pista foram avaliados no Promebo e têm excelentes DEPs, sendo animais de dois e três anos totalmente rústicos e carrapateados. “Alguns apresentam inclusive avaliação de carcaça por ultrassom”, acrescentou a criadora.

Entre os destaques à venda, enumera a também diretora de marketing do Núcleo, há novilhas PC de alta qualidade e vacas PO com prenhez confirmada, além de touros melhoradores. “Este já é um leilão tradicional que reúne compradores de toda a região”, cita ela, esperando clientes de Cachoeira do Sul, Rio Pardo, Camaquã e de municípios das regiões do Delta do Jacuí e do Vale do Taquari.

O Primavera Angus Show será comandado pelo martelo ágil de Fábio Crespo. Os compradores poderão pagar as suas aquisições em até 10 parcelas (2+2+6).

