Primavera começa com frio e sol em todo o RS

O primeiro dia de primavera, que começou às 04h50 desta segunda-feira (23), inicia com friozinho de inverno e sol. O primeiro dia da nova estação tem amanhecer com temperaturas geladas, mas céu limpo. A estação vai até o dia 22 de dezembro, dando início ao verão.

Uma massa de ar frio e seco vem ganhando força no Estado. Em Caxias do Sul, por exemplo, a primavera começa registrando apenas 3°C ao amanhecer. Em Porto Alegre, o dia pode começar com nevoeiros em algumas regiões, mas que logo se dissipam. A temperatura deve variar entre 11°C e 19°C.

Em maior ou menor grau, o Estado inteiro terá frio pela manhã, mas as tardes serão agradáveis em razão do sol que predominará no RS. Ao longo da semana, o frio perde força, mas a primavera se mantém seca. Não há previsão de chuva pelo menos até esta quarta-feira (25).

Chuva!

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a primavera deste ano deverá ser menos chuvosa do que o normal para esta época do ano, na maior parte do Brasil. A exceção é justamente os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que no início da nova estação recebem uma frente fria vindo da Argentina e Paraguai, o que traz fortes chuvas para a região, podendo ter registros, inclusive, de granizo.

A regra vale também para os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, mas com menor intensidade.

A primavera é um período de transição entre a estação mais seca e a mais chuvosa na região central do Brasil. Já na região Norte, no interior do Nordeste e em algumas áreas centrais do país, as temperaturas sobem durante a primavera.

