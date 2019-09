Primavera começa nesta segunda com frio e sol em todo o RS

O primeiro dia de primavera, que começa às 04h05 desta segunda-feira (23), inicia com friozinho de inverno e sol. O primeiro dia da nova estação terá amanhecer com temperaturas geladas, mas céu limpo.

Uma massa de ar frio e seco vem ganhando força no Estado. Neste domingo (22) as temperaturas foram baixas, mas o sol ajudou a esquentar, ao longo do dia. Aliada ao céu limpo, o fenômeno favorece até mesmo geadas pontuais na Campanha e na Serra.

Em Caxias do Sul, a primavera começa registrando apenas 3°C ao amanhecer. Em Porto Alegre, o dia começa com nevoeiros, mas que logo se dissipam. Já a temperatura deve variar entre 11°C e 19°C. Em maior ou menor grau, o Estado inteiro terá frio pela manhã e tardes agradáveis em razão do sol. Ao longo da semana, o frio perde força, mas a primavera se mantém seca. Não há previsão de chuva pelo menos até quarta-feira (25).

