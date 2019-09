Primavera dos Museus traz atividades gratuitas para Capital Gaúcha na próxima semana

Este ano, o evento tem como tema “Museus por dentro, por dentro dos museus”. A Fundação Iberê, em parceria com o CHC Santa Casa, o Memorial do Rio Grande do Sul, o Museu de Arte do RS (Margs) e Artikin, irão realizar uma programação conjunta.

A 13ª Primavera dos Museus propõe fortalecer a relação entre público e museu a partir da ideia de preservação de espaços de arte como um ato compartilhado entre o cidadão e o seu bem cultural.