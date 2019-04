O Prime Gourmet lança sua segunda edição em Gramado. Foram milhares de vouchers utilizados, só em Gramado e Canela. Centenas de clientes optaram por escolher restaurantes, parques, atrações turísticas, hotéis e muitos outros estabelecimentos que constavam no Prime Gourmet, valorizando a região desde março de 2018.

O concurso gastronômico vai premiar os melhores estabelecimentos do ano que passou, no dia 8 de abril, em um evento fechado para 300 pessoas, no Snowland com coquetel assinado pelo Chef Daniel Camargo do Marquez Gastronomia de Porto Alegre. No mesmo dia lança sua segunda edição que tem a capa desenvolvida pelo artista plástico Paulo Di Nascimento.

De uma iniciativa de Bruno Monteiro, CEO do Prime Gourmet Club, a região foi fomentada através de uma parceria colaborativa com uma oferta única: na compra de um prato principal, ganhe outro de igual ou menor valor. Na compra de um ingresso, ganhe outro de igual ou menor valor. Na compra de uma diária, ganhe outra de igual ou menor valor.

“Todos os participantes inseridos gratuitamente nos 10 mil exemplares de Guias Turísticos do Prime Gourmet e nos aplicativos instalados em IOS e Android, foram avaliados pelos clientes e serão revelados os vencedores na grande noite”, disse a gestora de negócios Gil Pimentel.

A segunda edição do Prime Goumet Gramado e Canela será vendida por R$ 300 o voucher é ao portador, não nominal, podendo ser destacado e doado como presente aos amigos, clientes, familiares, parceiros e fornecedores.

O APP vem com geolocalização e filtros (espaço kids, pratos veganos, pratos vegetarianos, carta de vinhos, cervejas artesanais, bike frendly, pet frendly, aceita reservas, estacionamento gratuito, etc) e filtros de tipo de culinária (pizza, fondue, hambúrguer, etc).