Primeira Bond girl dos filmes “007”, Eunice Gayson morre aos 90 anos

A atriz britânica Eunice Gayson, a primeira a interpretar uma Bond girl nos filmes “007”, morreu aos 90 anos, anunciou o perfil oficial da franquia no Twitter. “Estamos tão tristes ao saber que Eunice Gayson, nossa primeira Bond girl, que interpretou Sylvia Trench em ‘Dr. No’ e ‘Moscou contra 007’, faleceu”, dizem os produtores Michael G. Wilson e Barbara Broccoli em um comunicado divulgado pela página. “Nossos sinceros pensamentos estão com a família dela”, acrescenta a nota. A causa da morte não foi divulgada.

“007 contra o satânico Dr. No” foi lançado em 1962 e iniciou nos cinemas a saga do espião britânico dos romances de Ian Fleming. No ano seguinte, foi lançado “Moscou contra 007”.

Gayson interpretou o par romântico de James Bond nos dois títulos. Na época, o agente secreto era vivido por Sean Connery. Entre os outros trabalhos da atriz no cinema, estão o musical “Melody in the dark” (1949) e o horror “A vingança de Frankenstein” (1958). Ela também fez participações em séries de TV, como “The saint” e “Albert and Victoria”, nos anos 1960 e 1970.

