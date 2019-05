Primeira Corrida pela Adoção acontece em Porto Alegre; veja as fotos

A primeira edição da “Corrida pela Adoção” ocorreu na manhã deste domingo (26), em Porto Alegre. A prova começou às 8h, com largada da Avenida Edvaldo Pereira Paiva, junto à pista de skate do Parque Marinha, com as modalidades de 10, cinco e três quilômetros incluindo caminhada e circuito infantil. O evento buscou chamar a atenção para o número de crianças e adolescentes acolhidos que esperam a oportunidade de ter uma família.

Segundo dados divulgados pelo Ministério Público (MP), são aproximadamente 5 mil crianças e adolescentes em casas de acolhimento. Só em Porto Alegre, mais de mil crianças e adolescentes estão institucionalizados.

