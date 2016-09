Primeira-dama, Marcela ganha gabinete no Palácio do Planalto

Confirmada primeira-dama do País, Marcela Temer ganhou do marido um gabinete no Palácio do Planalto. A partir deste mês, ela despachará no terceiro andar, em uma sala próxima a dele.

Com a viagem do presidente à China, acompanhado de auxiliares e assessores, funcionários aproveitaram a sexta-feira (2) para preparar o ambiente, que tem vista privilegiada para a Praça dos Três Poderes.

Para acomodá-la, o assessor especial da Presidência Rodrigo Rocha Loures teve de ser deslocado para outra sala no mesmo andar, mais longe do gabinete presidencial.

A primeira-dama ocupará a função de embaixadora do programa social Criança Feliz, que será lançado neste mês. A iniciativa é destinada a crianças de até três anos cujas famílias fazem parte do Bolsa Família. A ideia é que elas tenham acompanhamento médico, pedagógico e psicológico permanentemente.

Marcela não receberá remuneração. Caberá a ela ter uma atuação de mobilização, promovendo eventos e reuniões com Estados e municípios. O programa terá R$ 285 milhões no Orçamento de 2017. (Folhapress)

Comentários