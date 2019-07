Primeira edição do “Limpanema”, mutirão de limpeza na orla do Guaíba, contará com shows, aulas e feiras

O “Limpanema”, evento que estima reunir voluntários para recolher lixo em um trecho da orla do Guaíba, terá sua primeira edição neste sábado. A ação, realizada na praia de Ipanema, zona sul da Capital, começa às 10h30 da manhã e termina ao meio-dia.

Além do mutirão de limpeza, durante o projeto acontecerão shows, aulas de dança, yoga, meditação e stand up paddle. O evento cultural também terá a presença de feirantes e ambientalistas. Nesta primeira edição, a equipe que organiza o projeto espera reunir cerca de 400 pessoas.

A coleta será realizada entre as ruas Tito Marques Fernandes e Ladislau Neto, e o ponto de encontro será no centro cultural Céu, na Avenida Guaíba. Os participantes receberão materiais de limpeza, luvas, sacos e pranchetas de anotação. Ao final da ação, a equipe organizadora fará a contagem e a análise dos resíduos coletados. As atrações acontecerão das 8h da manhã até as 23h.

A programação é gratuita. Em caso de chuva, o evento será transferido para o dia 20 de julho. Quem tiver interesse, deve preencher o formulário no link bit.ly/limpanema.

