A primeira-ministra britânica não teria sido convidada para um jantar apenas por ser mulher

Um jantar beneficente que possibilitou que alguns dos homens mais ricos do Reino Unido se aproveitassem de jovens recepcionistas foi condenado no Parlamento britânico, enquanto personalidades poderosas se apressavam em se dissociar do evento. As informações são do jornal Financial Times.

Revelações sobre o evento “black tie” de captação de recursos “só para homens” realizado na semana passada por um grupo conhecido como Presidents Club chocaram os círculos empresariais e políticos de Londres e tornaram-se o foco da indignação pública contra o assédio sexual.

Uma investigação do Financial Times revelou que muitas das recepcionistas do jantar foram apalpadas, sexualmente assediadas e abordadas com propostas de relações sexuais no Hotel Dorchester, no bairro londrino de Mayfair. As recepcionistas informaram que homens reiteradamente passaram a mão debaixo de suas saias.

As repercussões foram imediatas. David Meller, empresário e copresidente do Presidents Club, foi obrigado a renunciar ao cargo de membro do conselho do Departamento de Educação do Reino Unido após a publicação da reportagem. Horas depois, o próprio clube anunciou que se dissolverá como organização.

Duas instituições beneficentes – os hospitais pediátricos Great Ormond Street Hospital e o Evelina London Children’s Hospital – disseram que devolverão as doações recebidas do Presidents Club. Enquanto o Banco da Inglaterra cancelou um chá da tarde com seu presidente, Mark Carney, que tinha sido leiloado no evento, sem a aprovação do banco.

No Parlamento, o evento foi condenado. Jess Phillips, do Partido Trabalhista, de oposição, disse: “O que aconteceu é que as mulheres foram compradas como isca para homens ricos, a poucos metros daqui, como se isso fosse comportamento aceitável. É totalmente inaceitável”. Anne Milton, ministra das Mulheres, disse aos parlamentares: “Acho que há uma associação entre pessoas ricas, endinheiradas e esse tipo de comportamento. Temos de enviar um recado claro de que isso é inaceitável”.

Um porta-voz da premiê britânica Theresa May disse que considerou “desconfortável” ler o relato do Financial Times, e observou que ela não teria sido convidada “por ser mulher”.

As revelações também pressionam o ministro das Crianças e Famílias do governo conservador do Reino Unido, Nadhim Zahawi, que reconheceu ter ido ao evento, mas afirmou que saiu cedo devido ao seu desconforto com a conduta.

“Condeno inequivocamente esse comportamento. O artigo é verdadeiramente chocante. Nunca mais irei a uma cerimônia só para homens”, disse Zahawi em mensagem pelo Twitter em resposta a apelos por sua renúncia.

Martin Sorrell lamentou que o grupo publicitário WPP, comandado por ele, se veja obrigado a encerrar o apoio à instituição beneficente britânica Presidents Club, depois das revelações feitas pelo Financial Times. “Divulgamos um comunicado na noite passada dizendo que não vamos apoiar a instituição beneficente no futuro, o que é lamentável porque é uma instituição que ajuda várias organizações beneficentes de crianças e que fez muitas boas obras”, disse o executivo-chefe da WPP ao programa “BBC Today”.

A WPP, integrante do índice FTSE 100, referencial do mercado britânico de ações, foi patrocinadora de uma das mesas no jantar, realizado na semana passada, assim como várias outras grandes empresas britânicas. Andrew Scott, diretor de operações da WPP na Europa, foi o anfitrião da mesa da empresa. Sorrell disse que, “se verdadeiras”, as acusações de que mulheres foram apalpadas e assediadas são “altamente lamentáveis”, embora tenha ressaltado que os representantes de sua empresa que participaram do jantar disseram não ter visto “nada do tipo”. Sorrell não esteve presente no jantar deste ano.

