Primeira modelo transexual a se tornar embaixadora da L’Óreal Paris é a sensação da São Paulo Fashion Week, o maior evento de moda do País

Primeira modelo transgênero a se tornar embaixadora da L’Óreal Paris, Valentina Sampaio, 21 anos, é a sensação da São Paulo Fashion Week, maior evento de moda do País.

Com 1,77 metro e dona de belos olhos verdes, Valentina estreou no desfile pela etiqueta “A La Garçonne” e, até o final desta semana, vai se exibir nas passarelas por pelo menos mais duas marcas de roupas.

Nascida no Ceará, Valentina é filha de um pescador e de uma professora. Segundo ela, ser transgênero aconteceu de forma natural.

Conforme a modelo, os pais, os cinco irmãos e os amigos tiveram papel importante em sua vida. Se a maioria dos transgêneros sofre preconceito dentro de casa, com ela isso não aconteceu. “Não sofri bullying. Sempre fui muito feliz na escola. Cresci rodeada por amigos”, disse Valentina.

Seu nome de batismo é segredo. “No princípio gostei de Valentina. Depois de algum tempo, descobri que o significado em latim significa valente, forte. Passei a gostar mais ainda.”

Valentina mora há dois meses em São Paulo e está sendo agenciada pela Joy Model. “Ainda existe muito a percorrer e progredir. É preciso conscientizar as pessoas que isso não deve existir. Temos que aprender a respeitar”.

Como garota-propaganda da L’Óreal, Valentina já trabalhou ao lado de Juliana Paes, Grazi Massafera e Taís Araújo. Ele foi convidada para desfilar enquanto fazia faculdade de moda, no Ceará.

O tema da São Paulo Fashion Week é “Trans” e levanta uma discussão sobre as transformações e os novos desafios vividos atualmente.

Comentários