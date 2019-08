Primeira morte por sarampo é confirmada em São Paulo

A capital paulista registrou nesta quarta-feira (28) a primeira morte por sarampo no estado este ano. Segundo a assessoria da Secretaria de Saúde de São Paulo, a vítima foi um homem de 42 anos que nunca havia tomado a vacina.

Segundo o último balanço divulgado pela Secretaria da Saúde de SP, o estado possui mais de dois mil casos da doença, sendo mais de 65% na capital, o que equivale a 1.637 pessoas contaminadas pela doença.

Para prevenir a doença, o estado de São Paulo continua com a campanha de vacinação contra o sarampo para bebês com idade entre 6 meses e menos de 12 meses. A faixa etária é considerada mais vulnerável a casos graves e óbitos e representa cerca de 13% do total de casos registrados no estado.

Além do sarampo, a vacina tríplice viral protege contra rubéola e caxumba.