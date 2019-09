A Ferroviária conquistou, no domingo (29), o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino ao derrotar o Corinthians nos pênaltis (4 a 2), após empate sem gols no tempo normal. Desta forma, quem também fez história foi Tatiele Silveira,comandante do time de Araraquara, que se tornou a primeira técnica mulher a levantar a taça do Brasileirão Feminino.

