A Praça Julio Mesquita, primeira obra da revitalização do Parque Urbano da Orla do Guaíba, será entregue à comunidade nesta quinta-feira (29) pelo prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. O evento começará às 17h e contará com uma série de atividades culturais e de lazer.

O espaço público, em frente à Usina do Gasômetro – entre a avenida Presidente João Goulart e a rua General Salustiano –, integra o projeto de implantação do trecho 1 do parque. A área foi cercada para a obra. Os trabalhos iniciaram no fim de maio.

Foram construídos um deque de madeira, uma quadra de futebol, academia ao ar livre e um parquinho infantil. A iluminação foi renovada. A área recebeu investimento total de R$ 1,8 milhão. Em caso de chuva, a programação será transferida.

