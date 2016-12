A Praça Julio Mesquita é a primeira obra da revitalização do Parque Urbano da Orla do Guaíba que está concluída. A área foi remodelada e será entregue à comunidade nesta quinta-feira, 29, pelo prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. O evento começa às 17h e contará com uma série de atividades culturais e de lazer.

O espaço público, em frente à Usina do Gasômetro – entre a avenida Presidente João Goulart e a rua General Salustiano –, integra o projeto de implantação do trecho 1 do parque. A área foi cercada para a obra pois, por questões de segurança, as intervenções previstas não permitiam pessoas circulando no local. Os trabalhos iniciaram no fim de maio. Foram construídos um deck de madeira em grande área, uma quadra de futebol com devido cercamento, academia ao ar livre e um parquinho infantil.

A iluminação foi completamente renovada. Segundo a prefeitura de Porto Alegre, a área recebeu investimento de 1,8 milhão de reais.

Comentários