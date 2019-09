Mais de 2 mil pessoas desfilaram no domingo (8) na 1ª Parada do Orgulho Gay de Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina, para protestar “contra o ódio e o isolamento” que atingem a comunidade LGBT local. Mais de 1.100 policiais bloquearam o centro da cidade horas antes do início do desfile, para proteger os manifestantes de um protesto contrário com 150 participantes.