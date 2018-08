Primeira parcela do 13º salário dos aposentados pode impulsionar vendas do varejo. A expectativa é da FCDL-RS

A antecipação da primeira parcela do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS, a partir de 27 de agosto, pode representar um novo impulso para as vendas do varejo gaúcho, segundo expectativa da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS.

A primeira parcela do abono representa a injeção de R$ 2,3 bilhões na economia do Estado e, segundo avaliação da entidade, cerca de 70% desse valor, aproximadamente R$ 1,6 bilhão, deve ser destinado para o consumo. Os restantes 30% serão utilizados na quitação de dívidas e recuperação de crédito pelos consumidores.

“Sem dúvida que o ingresso desses recursos na economia representa um incremento substancial para o comércio do Rio Grande do Sul no momento em que todos os lojistas buscam reaquecer suas vendas. Certamente que o consumo terá indicadores mais positivos a partir de setembro”, ressalta o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

Com essa boa perspectiva, é importante que os lojistas estejam preparados e focados para vender, ofertando qualidade no atendimento e produtos com preços adequados ao orçamento das famílias gaúchas. Além disso, é bom estarem cientes de que boa parte dos consumidores deverá optar por fazer compras à vista ou utilizando o crediário próprio das lojas. Desta forma, cresce a importância da consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).

Os aposentados também devem planejar a melhor estratégia para utilizarem os recursos oriundos da primeira parcela do 13º salário, seja renegociando dívidas ou efetuando novas compras. A principal delas é observar sua capacidade de pagamento mensal, para não criar débitos que não podem ser quitados futuramente.

Além disso, sempre que possível, devem efetuar o pagamento à vista, seja de dívidas ou de compras novas, desde que exista dinheiro suficiente para isso. É importante fugir dos juros de utilização do cheque especial e do rotativo do cartão de crédito, que ainda apresentam taxas proibitivas.

