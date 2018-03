Devido ao feriado da Sexta-Feira Santa, a Secretaria Municipal da Fazenda da Capital antecipou para esta quinta-feira o prazo final de pagamento da primeira parcela do IPTU de 2018. Caso o contribuinte não tenha recebido a guia encaminhada pelo correio, pode obtê-la no site www.portoalegre.rs.gov.br/smf ou na Loja de Atendimento. Se houver atraso, haverá multa sobre o valor do tributo.

Deixe seu comentário: