Primeira semana do ano teve 48 flagrantes de embriaguez ao volante no Litoral Norte

Na primeira semana de 2017, as blitze do Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul) com a Brigada Militar, por meio do programa Balada Segura, flagraram 48 motoristas embriagados em Capão da Canoa, Atlântida e Xangri-Lá. O número representa uma baixa de 21% em relação ao mesmo período do ano passado nas três praias do Litoral Norte do Estado.

Já as infrações de trânsito por outros motivos envolveram outras 123 ocorrências, 8% a menos que entre os dias 1º e 7 de janeiro do verão anterior.

As abordagens totalizaram 362 veículos, 20% a mais que na primeira semana de 2016. Foram recolhidos dez veículos e 48 carteiras de habilitação. O Balada Segura estará na região até o começo de março, em sistema de rodízio – uma noite em cada praia.

