O primeiro barco do mundo feito só de plástico reciclado partirá na próxima quinta-feira do porto queniano de Lamu para a ilha tanzaniana de Zanzibar, uma viagem de 500 quilômetros para “gerar consciência nas comunidades do litoral da África Oriental”. O Quênia lidera a luta contra o plástico de uso único na África.

