Antes mesmo do fim dos fogos em Copacabana, o primeiro bebê de 2017 já estava nascendo. O pequeno Bruno veio ao mundo junto com a entrada do novo ano, no Hospital Estadual da Mãe, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ele é o terceiro filho da auxiliar de produção Angélica Nogueira, de 35 anos.

Aos 13 minutos de 2017, o segundo bebê do ano, o Heitor, nasceu na maternidade Leila Diniz, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Silaine dos Santos, de 32 anos, deu à luz seu segundo filho.

Comentários