Primeiro desfile de 7 de Setembro do governo Bolsonaro será um dos maiores dos últimos anos em Brasília

O primeiro desfile de 7 de Setembro do governo de Jair Bolsonaro em Brasília terá um custo de R$ 971,5 mil na montagem e organização do evento, valor 15% superior ao gasto por Michel Temer no ano passado. Como esperado do patriota presidente, esta parada militar será uma das maiores que a data teve nos últimos anos. A solenidade inicia às 9 horas deste sábado e o desfile deve ter duas horas de duração. A expectativa da organização é de reunir 50 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios. Além disso, para facilitar a visualização, serão espalhados 10 telões pela extensão do Eixo Monumental. Isso terá um custo de R$ 28 mil.

O aparato bélico do desfile contará com 3 mil soldados, blindados da Marinha e do Exército, caças da Força Aérea e a Esquadrilha da Fumaça. Além disso, será apresentada ao público a nova aquisição da Aeronáutica: o KC-390, um colosso aéreo multimissão concebido pela Embraer, que será utilizado para tarefas de carga e transporte das Forças Armadas. Além disso, 1,5 mil pessoas entre policiais, estudantes do Distrito Federal e crianças atendidas por programas sociais do governo vão desfilar.

Bolsonaro convidou 220 pessoas para ocupar a tribuna junto dele, entre ministros militares e civis, parlamentares, líderes empresariais e religiosos. Mais seis palanques foram montados para receber autoridades. Para proteger o presidente, 2 mil militares estarão envolvidos no esquema especial de segurança. Diversos pontos de revista também estarão espalhados pela Esplanada, para impedir que o público chegue ao local com objetos perfurantes ou cortantes, dentre outros.

Campanha

O governo brasileiro vai lançar, junto à data, uma campanha publicitária para estimular o consumo e exaltar os “valores do Brasil”. Conforme o Palácio do Planalto, 4.680 empresas aderiram à chamada Semana do Brasil, que vai oferecer descontos especiais aos consumidores. A promoção vai até 15 de setembro.

Veja a programação do desfile

Solenidade de abertura

Chegada do Presidente da República à Tribuna e honras militares

Execução do Hino Nacional e Canto do Hino da Independência

Apresentação do Comandante Militar do Planalto

Abertura dos desfiles

Desfile escolar

Desfile aéreo

Tropa a pé da Marinha do Brasil

Tropa a pé do Exército

Tropa a pé da Força Aérea Brasileira

Tropa a pé da Polícia Rodoviária Federal

Tropa a pé da Força Nacional de Segurança Pública

Tropa a pé da Polícia Militar do DF

Tropa a pé do Corpo de Bombeiros Militar do DF

Apresentação da Ordem Unida sem comando dos granadeiros

Apresentação da Pirâmide Humana

Abertura do desfile motorizado _ batedores motociclistas

Viaturas da Marinha do Brasil

Viaturas do Exército

Viaturas da Polícia Federal

Viaturas da Polícia Rodoviária Federal

Viaturas do Departamento Penitenciário Nacional

Viaturas da Polícia Militar do DF

Viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do DF

Viaturas do Samu

Bateria Histórica Caiena do 32º Grupo de Artilharia de Campanha

Regimento Montado da Polícia Militar do DF

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça

Honras militares

Saída do Presidente da República da tribuna e término do desfile

