Depois de um final de semana de tempo seco no Rio Grande do Sul, o predomínio deve ser novamente de sol entre nuvens nesta segunda-feira (1°). No primeiro dia de abril, apenas a região Oeste tem possibilidade de chuva, mas de forma rápida e isolada. As temperaturas são mais altas desde o início da manhã e faz calor durante todo o dia. Em Porto Alegre, as marcas ficam entre 18°C e 31°C.

