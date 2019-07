Primeiro dia de cursos gratuitos a pessoas em situação de rua inicia nesta quinta-feira na capital

Os cursos gratuitos de ensino a distância oferecidos no Sine Municipal para a população em situação de rua começaram nessa quarta-feira, 10. As capacitações são ministradas por profissionais da Universidade de Brasília (UnB), com auxílio presencial de funcionários do Sine.

Ao longo do curso, os participantes recebem a segunda via da carteira de trabalho. Em agosto, será realizado um evento para expor vagas de trabalho aos que concluírem os cursos e receberem certificação. O projeto é idealizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE) e busca tirar a pessoa da rua com qualificação profissional, procurando a reinserção na sociedade.

“Quero o de agente comunitário. Eu gosto muito de conversar com as pessoas e quero poder me comunicar com elas”, conta Juliana Nascimento, 30 anos, uma das 43 pessoas em situação de rua que compareceram no primeiro dia dos cursos profissionalizantes. O Sine oferece 100 vagas com certificado. As aulas são oferecidas todos os dias, com duas turmas por turno (manhã e tarde), na Escola do Trabalhador, na sede do Sine localizada na avenida Sepúlveda esquina com a Mauá. Os cursos terão duração de 40h, e cada pessoa pode se inscrever em mais de um.

“A nossa ideia é reinserir essa parcela da sociedade, tão vulnerável, no mercado de trabalho. Vamos ajudá-los a reencontrar a independência financeira e a autogêrencia de suas vidas”, afirma Nelson Beron, diretor-geral do Trabalho, Emprego e Renda da SMDSE e do Sine Municipal.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer na agência do Sine ou entrar em contato pelo telefone (51) 3289-4796.

